2019/08/12 | 14:07

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مقتل 3 من مسلحي داعش بنيران الحشد على حدود ديالى مع صلاح الدين

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بغداد اليوم - بغداد

دعا تحالف القرار بزعامة اسامة النجيفي ، الاثنين 21 اب 2019، الحكومة الى ابداء موقف حقيقي بعد العثور على 31 جثة لمغدورين شمال بابل.

وقال التحالف في بيان " في هذه الأيام المباركة حيث يحتفل شعبنا الكريم بعيد الأضحى المبارك

بغداد اليوم-كركوك

قال مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني في داقوق، إدريس حاج عادل، الإثنين، 12 آب، 2019، أن تنظيم داعش شن هجوماً على نقطة للشرطة الاتحادية، في قرية جنوب محافظة كركوك، ما اسفر عن مقتل واصابة 4 منتسبين.

وقال عادل لـ(بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم-ديالى

كشفت وزارة البيشمركة، الإثنين، 12 آب، 2019، عن خطوة تبحثها مع بغداد بشأن أمن المناطق المتنازع عليها.

وقال وزير البيشمركة في حكومة اقليم كردستان، شورش إسماعيل، خلال زيارة آخر نقطة لقوات البيشمركة في حدود كرميان بمنطقة كوكس بين

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