الحشد يقتل ثلاثة “دواعش” ويعتقل آخر بعملية أمنية في مطيبيجة

2019/08/12 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن قتل ثلاثة عناصر بتنظيم “ داعش” الإرهابي واعتقال آخر بعملية أمنية في منطقة مطيبيجة بين محافظتي صلاح الدين وديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة مشتركة من الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع واللواء 21 في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية أمنية في منطقة […]

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