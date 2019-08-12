2019/08/12 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس تعرض المترجم العراقي المرموق، خيري الضامن، (83 عاما) إلى جريمة سطو وتزوير علنية، حينما قامت إحدى دور النشر العربية بإعادة طبع ترجمته تحت اسم مترجم آخر.اتضحت معالم الجريمة كاملة، حينما وجد الضامن رسائل الكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي، التي كان قد ترجمها في مجلدين يقعان في 1056 صفحة، وقد حذف اسمه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مترجم عراقي يتعرض لتزوير من دار نشر عربية حذفت اسمه وكالة خطوة برس.

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