رسول: عناصر داعش في المناطق الحدودية مع سوريا لا يتعدون العشرات

2019/08/12 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت قيادة العمليات المشتركة، على تقرير البنتاغون الذي أشار الى وجود آلاف الإرهابيين في المناطق الحدودية المشتركة بين العراق وسوريا.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تصريح، إن تقرير البنتاغون بشأن وجود أكثر من أربعة عشر ألف عنصر لداعش في المناطق الصحراوية الحدودية مع سوريا مبالغ به جدا وبشكل كبير، مبينا أن عناصر داعش المتواجدين بتلك المناطق لا يتعدون العشرات، ومنتشرين على شكل مجموعات صغيرة من ثلاثة الى خمسة عناصر بجيوب.

وأضاف، أن تحركات تلك العناصر في المناطق الصحراوية الحدودية هي دفاعية وليست هجومية، مشيرا الى أن عمليات إرادة النصر الأولى والثانية والثالثة دمرت العديد من مضافاتهم ومخابئهم وقتلت العشرات.

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