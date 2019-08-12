النفط: ضبط اربعة حوضيات لتهريب الكاز في كركوك وصلاح الدين

2019/08/12 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة التفتيش التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط، الاثنين، عن رصد وضبط اربع حوضيات لتهريب (گازاويل) في محافظتي كركوك وصلاح الدين.

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