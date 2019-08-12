في ظل العقوبات الأميركية.. ماذا تعرف عن صناعة السيارات بإيران؟

2019/08/12 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر صناعة السيارات في إيران ثالث أكبر صناعة بعد النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات، حيث تشكل 10% من الناتج القومي الإجمالي، ويعمل في

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