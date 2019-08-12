2019/08/12 | 14:16

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نائب: كردستان تجبي الاموال بطرق غير قانونية وعلى بغداد "التعامل بالمثل"

اعتبر عضو مجلس النواب جواد الموسوي ، قيام حكومة كردستان باستحصال

مبلغ عشرة آلاف دينار من المواطنين الراغبين بزيارة الإقليم"مخالفة"

دستورية.

الموسوي قال ان الاموال التي تستحصلها حكومة إقليم كردستان من دخول

المواطنين الى الاقليم ، لا يعرف الى أي جهة يتم جبايتها ، داعيا

رئيسي الجمهورية والوزراء إلى إلغاء ذلك أو التوجيه بـ"المعاملة

بالمثل".

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