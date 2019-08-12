2019/08/12 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي ، اليوم الاثنين، قتل ثلاثة عناصر من “داعش” بعملية أمنية في منطقة مطيبيجة بين محافظتي صلاح الدين وديالى.وقال إعلام الحشد ، إن “قوة مشتركة من الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع واللواء 21 في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية أمنية في منطقة مطيبيجة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة”.وأضاف إعلام الحشد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل عناصر من “داعش” بين ديالى وصلاح الدين النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل عناصر من “داعش” بين ديالى وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل عناصر من “داعش” بين ديالى وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).