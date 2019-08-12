تركوا عوائلهم في بهجة العيد.. حملة الشهادات العليا يواصلون اعتصامهم ورجل دين يجمعهم في صلاة موحدة(صور)

2019/08/12 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:يس عراق يواصل حملة الشهادات العليا اعتصامهم في عيد الاضحى من اجل تحقيق مطالبهم بالتوظيف اسوة باقرانهم الخريجين.وحصل “يس عراق”، على صور تظهر وجود رجل الدين، علي الطالقاني بينهم واقامة صلاة العيد الجماعية بإمامته.

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