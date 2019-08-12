الصين : الغاء جميع الرحلات الجوية في مطار هونغ كونغ نتيجة تظاهر الآلاف فيه

2019/08/12 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألغت هيئة مطار هونغ كونغ جميع الرحلات الجوية المقررة، اليوم الاثنين، وسط تظاهر الآلاف في المطار لليوم الرابع على التوالي وقالت الهيئة في بيان لها ، "تم إلغاء جميع الرحلات المقررة لهذا اليوم".

وأشارت الهيئة إلى أن " حركة المرور على الطرق المؤدية إلى المطار تشهد ازدحاما كبيرا، بسبب التظاهرات."وفي سياق متصل قال مكتب شؤون "هونغ كونغ ومكاو" في الصين، إن هونغ كونغ تمر الآن "بمرحلة حرجة" بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ شهرين، مضيفا أنه يجب أن تتوقف أعمال العنف هناك.

وألقى يانغ قوانغ المتحدث باسم المكتب كلمة عبر وسائل الإعلام عبّر فيها عن الدعم لأسلوب تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، وقال إن "على من يهتمون بأمر المدينة إعلان رفضهم للعنف".وتعاني هونغ كونغ من أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، بعد شهرين من الاحتجاجات التي تتخللها أعمال عنف بشكل متزايد، وتشكل أكبر تحد للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.

وبدأت الاحتجاجات رفضا لمشروع قانون يقضي بتسليم أشخاص متهمين بقضايا جنائية إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها تطورت الآن إلى استياء أوسع من حكومة المدينة والحكومة المركزية الصينية.

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