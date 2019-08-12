الحشد الشعبي يقتل ثلاثة ارهابيين ويعتقل آخر بعملية أمنية في مطيبيجة

2019/08/12 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، من قتل ثلاثة عناصر لعصابات داعش الإرهابية واعتقال آخر بعملية أمنية في منطقة مطيبيجة بين محافظتي صلاح الدين وديالى.

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