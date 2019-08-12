شركة إل جي تتحدى سامسونغ وهواوي بهاتف الشاشتين

2019/08/12 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة "إل جي إلكترونيكس" عن إعلان ترويجي لأحدث هواتفها "ثينك كيو في 60"، والذي يدعم تقنيات شبكات الجيل الخامس، ويأتي بشاشتين قابلتين للفصل.

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