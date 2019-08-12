القبض على داعشيين اثنين في الجانب الايمن في الموصل

2019/08/12 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، عن القاء القبض على داعشيين اثنين في مدينة الموصل.

وقال معن، في بيان، تلقته العهد نيوز،

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