إلغاء جميع الرحلات في مطار هونغ كونغ بسبب الاحتجاجات وبكين ترى

2019/08/12 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مطار هونغ كونغ إلغاء جميع الرحلات المغادرة والواصلة إلى البلاد اليوم الاثنين 12 آب بسبب تظاهرة جارية في محطته الرئيسية، بلغ عدد المشاركين فيها

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