2019/08/12 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، قتل ثلاثة عناصر من "داعش" بعملية أمنية في منطقة مطيبيجة بين محافظتي صلاح الدين وديالى.

وقال إعلام الحشد، إن "قوة مشتركة من الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع واللواء 21 في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية أمنية في منطقة مطيبيجة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".وأضاف إعلام الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن العملية اسفرت عن قتل ثلاثة عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي واعتقال آخر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ثلاثة عناصر من 'داعش' بين ديالى وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ثلاثة عناصر من 'داعش' بين ديالى وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).