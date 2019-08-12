عبد الكامل نينة - نحو قيم مركبة من اجل المستقبل الانساني للفيلسوف الفرنسي إدغار موران

2019/08/12 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الكامل_نينة مرت القيمة بمراحل تطور عبر مختلف العصور من العصر القديم الى الحديث هذا الأخير الذي عرف أزمة قيم حقيقية كان سببها ما يعرف بتسييد العقل انطلاقا من ديكارت، هذا التسييد العقلي وما نتج عنه من تطور تكنولوجي، أدى الى ازمة محورها الحياد على القيم الإنسانية والأخلاقية، هذه الازمة التي لازالت قائمة الى اليوم، تعتبر موضوع معاصر في غاية الأهمية الامر الذي أدى الى ضرورة تقتضي الى وجود حلول او على الأقل دراسات ......

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