تحالف القرار يدعو الحكومة الى ابداء موقف حقيقي الجثث مجهولة الهوية شمالي بابل

2019/08/12 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تحالف القرار بزعامة نائب رئيس الجمهورية السابق اسامة النجيفي ، الحكومة الى ابداء موقف حقيقي بعد العثور على 31 جثة لمغدورين شمالي بابل.وقال التحالف في بيان ” في هذه الأيام المباركة حيث يحتفل شعبنا الكريم بعيد الأضحى المبارك ، تتوالى الأخبار التي تجرح القلب والضمير حول الجثث مجهولة الهوية التي تعود لمنطقة شمال […]

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