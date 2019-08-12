نائب محافظ ديالى: سكان 200 قرية يعتمدون على أنفسهم في التصدي لمخاطر داعش

2019/08/12 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مستوى التنسيق بين بغداد وأربيل

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