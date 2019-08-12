2019/08/12 | 14:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رفع مستوى التنسيق بين بغداد وأربيل
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب محافظ ديالى: سكان 200 قرية يعتمدون على أنفسهم في التصدي لمخاطر داعش ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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