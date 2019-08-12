رئيس الجمهورية برهم صالح يتفقد أحوال الحجاج العراقيين في الديار المقدسة

2019/08/12 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفقد رئيس الجمهورية برهم صالح، أوضاع الحجاج العراقيين، والخدمات التي تقدم لهم في الديار المقدسة.

جاء ذلك خلال اتصاله برئيس الهيئة العليا للحج والعمرة خالد العطية، حيث شدد الرئيس برهم صالح، على أهمية تقديم أفضل الخدمات للحجاج العراقيين، وتأمين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن بكل سهولة ويسر، وضرورة تكثيف الجهود التي تبذل من أجل راحة ضيوف الرحمن وأدائهم لمناسكهم.

من جهته، أكد العطية أن جميع الحجاج أدوا مناسك الحج دون تسجيل حوادث تذكر، مثمناً دعم رئيس الجمهورية لعمل هيئة الحج والعمرة، والذي ساهم بشكل إيجابي في تقديم أفضل الخدمات للحجاج العراقيين وبما يليق بمكانتهم.

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