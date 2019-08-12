الحشد الشعبي يقتل عناصر من داعش بين محافظتين

2019/08/12 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكنت قوات الحشد الشعبي يوم الاثنين من قتل ثلاثة عناصر بتنظيم "داعش" واعتقال آخر بعملية أمنية في منطقة مطيبيجة بين محافظتي صلاح الدين وديالى.

وقال الحشد في بيان اليوم، إن قوة مشتركة من الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع واللواء 21 في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية أمنية في منطقة مطيبيجة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.

وأضاف البيان أن العملية اسفرت عن قتل ثلاثة عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي واعتقال آخر.

وعلى صعيد مواز قال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان اليوم ان : فوج طوارئ الشرطة التاسع التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين القى القبض على ( إثنين ) من عناصر داعش.

ونوه الى ان احد العنصرين كان يعمل فيما يسمى بديوان الصحة والثاني كان يعمل مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل

واضاف اللواء معن تم القبض عليهما في منطقة ( حي المامون ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل.

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