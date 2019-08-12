الحج والعمرة تؤكد سلامة جميع الحجاج العراقيين

2019/08/12 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت هيئة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، عن تأدية جميع الحجاج العراقيين مناسك الحج دون أي حوادث.

بدوره، أكد رئيس هيئة الحج والعمرة خالد العطية، أن "جميع الحجاج أدوا مناسك الحج بدون تسجيل حوادث تذكر"، مثمناً دعم "رئيس الجمهورية لعمل هيئة الحج والعمرة والذي ساهم بشكل ايجابي في تقديم أفضل الخدمات للحجاج العراقيين وبما يليق بمكانتهم".

وذكر بيان عن مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، أن "رئيس الجمهورية، برهم صالح قام بإتصال هاتفي لرئيس الحج والعمرة خالد العطية للإطمئنان عن أوضاع الحجاج العراقيين، والخدمات التي تقدم لهم في الديار المقدسة"، لافتاً الى "تأمين عودة الحجاج إلى أرض الوطن بكل سهولة ويسر، وعلى رورو تقديم أفضل الخدمات لهم بالإضافة الى تكثيف الجهود التي تبذل من أجل راحة ضيوف الرحمن وأدائهم لمناسكهم".انتهى/س

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