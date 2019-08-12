مجلس كربلاء: سنباشر بتوزيع قطع سكنية للمدرسين والمعلمين بعد العيد

2019/08/12 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء جنان الوزني، اليوم الاثنين، عن توزيع 3000 قطعة سكنية لكوادر المعلمين والمدرسين في تربية كربلاء بعد عطلة عيد الاضحى المبارك.وقالت الوزني في تصريح صحفي، إنه "على ضوء التخصيص السابق الذي خصصه المجلس لكوادر تربية كربلاء تقدمت نقابة المعلمين بطرح موضوع تخصيص القطعة الكائنة في المركز الى اللجنة المختصة لغرض فرزها وحصلت موافقة المحافظ على احالة القطعة الى اللجنة المختصة للفرز".

وأضافت، انه "تم التأكيد على انجاز عملية الفرز بعد الانتهاء من عطلة العيد للشروع بتوزيع اكثر من 3000 قطعة لمستحقيها من كوادر المعلمين والمدرسين".

يذكر ان مديرية بلدية كربلاء قامت في الأسبوع الماضي بتوزيع 12500 قطعة ارض لمنتسبي الجيش ولذوي الشهداء والجرحى.



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