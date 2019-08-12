عصام ياسين ينتقل من النفط الى النجف

2019/08/12 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقل قلب دفاع فريق النفط عصام ياسين الى فريق النجف لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.وقال مدرب النجف حسن احمد :” ان عصام ياسين لاعب يمتلك خبرة كبيرة ويعد إضافة نوعية لفريقنا ، وسبق وأن عمل تحت أشرافي أثناء قيادتي فريق النفط ، وأعرف جيدا امكانياته البدنية والفنية ، وبالتالي قرار ضمه للفريق جاء لقناعتنا التامة […]

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