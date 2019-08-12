وزير الخارجيّة يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره المصري لبحث الموضوعات التي تهم البلدين

2019/08/12 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري سامح شكري، بحثا فيه الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة، والحرص المتبادل على تطويرها في جميع المجالات.وذكر بيان لوزارة الخارجية ” تناول الجانبان الموضوعات التي تهمُّ البلدين، علاوة على تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا، ومنها الأزمات التي تتعرَّض لها منطقة الشرق الأوسط، وأهمِّية تقديم […]

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