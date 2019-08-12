كيف حفظ المغربي قصيدة مظفر النواب؟

2019/08/12 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود الرحبي كان يثير استغرابنا، في طفولتنا، أن نشهد حديثا بين مجموعةٍ من عمّال وفدوا من مشارب مختلفة.ونتساءل في دواخلنا عن السبب الذي يجعلهم يتفاهمون بهذه السرعة، بينما لا نفهم ما يقولون.سأكتشف الجواب لاحقا بسهولة: على الرغم من لهجاتهم الخاصة، فإنها كلها مجار تتغذّى من نهر لغة واحدة، أو أمّ رؤوم تحدب عليهم […]

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