2019/08/12 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن تعرض كوادرها لاعتداء من قبل باعة الأغنام المتجاوزين غربي بغداد وذكر إعلام الامانة في بيان حصلت عليه “خطوة برس”، أن “كوادرنا في بلدية المنصور، تعرضوا لاعتداء من قبل باعة الاغنام المتجاوزين على الارصفة والشوارع العامة خلال حملة لازالتهم اليوم”.وأضاف أن “الحملة استمرت رغم الاعتداء وتضمنت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرض كوادر أمانة بغداد لاعتداء من قبل باعة الأغنام المتجاوزين غربي بغداد وكالة خطوة برس.

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