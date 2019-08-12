عبد المهدي يطمئن المواطنين على إجراءات الدخول والخروج من والى مطار بغداد الدولي – تقرير

2019/08/12 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خطواتٌ متأنيةٌ وصفها الكثيرون بالثابتةِ والجريئة..



تلك التي خطاها رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، منذُ تسنمهِ رئاسة الحكومة العراقية، كان آخرها فتح طريق مطار بغداد الدولي ورفع الحواجز الكونكريتية من جميع مناطق بغداد.

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