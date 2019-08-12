عضو بمجلس كربلاء يطالب بـ”الزائر دولار”

2019/08/12 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب عضو مجلس محافظة كربلاء ناصر الخزعلي، الاثنين، الحكومة المركزية باعطاء المحافظة حصتها من “الزائر دولار”، المستقطعة من الزائرين الأجانب الذين يصل عددهم إلى 100 مليون زائر سنويا.وقال الخزعلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حصة كربلاء من الزائر دولار ستغطي جزءا من احتياجات البني التحتية الأساسية لخدمة الزائرين، والتي تتعرض إلى الاستهلاك والضغط الكبير […]

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