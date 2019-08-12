مصدردولي:[فيفا] سيسمح لعراق باستضافة مبارياته الدولية في البصرة

2019/08/12 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة-اين]كشف مصدر في الاتحاد الدولي [فيفا] ان الاتحاد "سيصدر قراراً بالسماح للعراق باستضافة مبارياته على ملعب المدينة الرياضة في محافظة البصرة".

وكان مبعوث الاتحاد الدولي لكرة القدم {فيفا}، طلال السويلمين، قد وصل صباح اليوم الاثنين الى البصرة للوقوف على استعداد الملعب لاستضافة مباريات العراق في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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