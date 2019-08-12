مقتل 10 ارهابيين في صحراء الانبار من قبل مكافحة الإرهاب

2019/08/12 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفاد مصدر أمني بأن "قوات جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت عملية كُبرى بإسناد من قوات التحالُف الدولي سُميت بـصولة العبد شملت مناطق تنشط فيها حركة لعصابات داعش الإرهابي".واضاف أن "قوات جهاز مُكافحة الإرهاب قتلت ٨ عناصـر من داعـش بإنزال جوي في منطقة الرُطبة".وتابع المصدر إن “قوات الجهاز نفذت إنزالا جويا لآخر في بُحيرة حمرين أسفر عن مقتل عُنصرين من عناصر داعـش الإرهابي".وبين أن "قوات مُكافحة الإرهاب داهمت مناطق الكرمة والدولاب في الأنبار وأعتقلت ٦ عناصر من بينهم قيادي بارز".انتهى.

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