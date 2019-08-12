جهانغيري: زيادة التوتر في المنطقة سببه تواجد قوات اجنبية بالخليج

2019/08/12 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واضاف جهانغيري في المنتدى الاقتصادي الاول لدول بحر قزوين المنعقد في مدينة تركمانباشي بتركمانستان الاثنين ، ان خروج امريكا غير القانوني من الاتفاق النووي ، الذي يمثل مكسبا كبيرا للدبلوماسية الدولية ، دليل واضح على عدم التزام واشنطن بالاتفاقيات الدولية.واعتبر جهانغيري انه في الوقت الذي تعلن فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرات عديدة التزام ايران بخطة العمل المشتركة في اطار الاتفاق النووي، تقوم امريكا بفرض الحظر الظالم واللامشروع واللانساني على ايران وتعزز تواجدها في الخليج الفارسي لاثارة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.وتابع قائلا : اذا كانت سياسة التخويف من ايران التي تمارسها امريكا قد فشلت بسبب اداء ايران لدورها البناء في المنطقة ومحاربتها للارهاب، لكن امريكا تواصل استراتيجيتها في اثارة التوتر وعدم الاستقرار بهدف بيع الأمن الى الاخرين.جهانغيري اعتبر ان اهتمام الحكومات بتفعيل القطاع الخاص وتسهيل التاشيرات التجارية وتخفيض التعرفة ستساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة.واكد جهانغيري ان موقع ايران الاستراتيجي الممتد من بحر قزوين في الشمال الى الخليج الفارسي وبحر عمان في الجنوب يوفر ظروفا استثنائية لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الساحلية لبحر قزوين وباقي دول المنطقة.واشار الى ان ميناء جابهار جنوب ايران يوفر فرصة نادرة لتنمية التجارة والتنقل والترانزيت بين دول بحر قزوين وآسيا الوسطى وربطها بالممرات المائية الدولية.انتهى.

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