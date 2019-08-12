وزير الخارجية يعلن رفض العراق مشاركة اسرائيل بتأمين السفن في مياه الخليج

2019/08/12 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاثنين، رفض العراق مشاركة إسرائيل في أية قوة لتأمين مرور السفن بالخليج العربي.وقال الحكيم، إن “العراق يرفض مشاركة قوات الكيان الصهيوني في أية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي”، مؤكداً أن “دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج”.وأضاف

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