2019/08/12 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اول تعليق للعراق على مشاركة "تل أبيب" في تأمين مرور السفن ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اول تعليق للعراق على مشاركة "تل أبيب" في تأمين مرور السفن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).