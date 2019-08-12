حريق بدار رعاية في ولاية أمريكية يكشف عن مأساة ضحيتها 5 أطفال

2019/08/12 | 15:28

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قال مسؤولون ووسائل إعلام إن خمسة أطفال لقوا حتفهم في حريق اندلع بمنزل يستخدم كدار رعاية في مدينة إري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية يوم الأحد.

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