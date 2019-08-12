فرساتشي تعتذر للصين بسبب تصميم قميص

2019/08/12 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذرت دار فرساتشي الإيطالية للأزياء ومديرتها الفنية دوناتيلا فرساتشي للصين يوم الأحد بعد تعرض أحد قمصانها لانتقاد على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في

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