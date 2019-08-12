البحر الميت يبلغ أدنى مستوى في التاريخ

2019/08/12 | 15:32

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متابعة :سومر نيوز

حذر خبراء من خطورة انخفاض مستوى مياه البحر الميت، إلى 34 مترا، دون مستوى سطح البحر، مسجلًا بذلك أدنى ...

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