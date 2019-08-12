نائب يتحدث عن مخالفة للنظام الداخلي في آليات استجواب الوزراء

2019/08/12 | 15:32

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بغداد :سومر نيوز

اعتبر النائب عن كتلة صادقون عدي عواد، الاثنين، وجود لجان للنظر بطريقة الاستجوتبات أمر مخالف للنظام الد...

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