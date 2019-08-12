النرويج.. مهاجم المسجد “يرفض الاعتراف”

2019/08/12 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… رفض المشتبه فيه الرئيسي في إطلاق النار على مصلين في المسجد بالنرويج الإقرار بالذنب، وفق ما أفادت محاميته، الاثنين.وكانت الشرطة النرويجية قالت إن شخصا أطلق النار داخل أحد مسجد في إحدى ضواحي العاصمة أوسلو، مما أدى إلى إصابة شخص.وتمكن أحد المصلين من التغلب على الرجل، ثم احتجزه المصلون قبل اعتقاله من جانب […]

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