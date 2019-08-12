2019/08/12 | 15:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فاطمة_ناعوت في يونيو عام 2016، دُعيتُ إلى مؤتمرٍ بعنوان (مستقبل الأقليات في مصر)، بدعوة من المهندس المصري إسكندر شلبي، رئيس (منظمة التضامن ) بواشنطن.
وعلمتُ أن أسماء مصرية وطنية محترمة مشاركة، وأن المؤتمر لدعم الأقباط وقضايا العدالة والمواطنة التي تشغلني، فوافقتُ على السفر.
أعددتُ ورقتي البحثية بعنوان: (هل الأقباط في مصر أقليةٌ؟) وهنا علينا التمييز بين المعنى المعجمي، والاصطلاحي، لمفردة (أقباط).
المعجمي: "جم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة ناعوت - مَن هم الأقليّة في مصر؟ (1)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وعلمتُ أن أسماء مصرية وطنية محترمة مشاركة، وأن المؤتمر لدعم الأقباط وقضايا العدالة والمواطنة التي تشغلني، فوافقتُ على السفر.
أعددتُ ورقتي البحثية بعنوان: (هل الأقباط في مصر أقليةٌ؟) وهنا علينا التمييز بين المعنى المعجمي، والاصطلاحي، لمفردة (أقباط).
المعجمي: "جم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة ناعوت - مَن هم الأقليّة في مصر؟ (1)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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