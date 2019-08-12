فاطمة ناعوت - مَن هم الأقليّة في مصر؟ (1)

2019/08/12 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت في يونيو عام 2016، دُعيتُ إلى مؤتمرٍ بعنوان (مستقبل الأقليات في مصر)، بدعوة من المهندس المصري إسكندر شلبي، رئيس (منظمة التضامن ) بواشنطن.وعلمتُ أن أسماء مصرية وطنية محترمة مشاركة، وأن المؤتمر لدعم الأقباط وقضايا العدالة والمواطنة التي تشغلني، فوافقتُ على السفر.أعددتُ ورقتي البحثية بعنوان: (هل الأقباط في مصر أقليةٌ؟) وهنا علينا التمييز بين المعنى المعجمي، والاصطلاحي، لمفردة (أقباط).المعجمي: "جم......

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