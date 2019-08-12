3 مناطق عراقية ضمن العشر الاعلى درجات حرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية

2019/08/12 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

قال موقع eldoradoweather المتخصص برصد درجات الحرارة الاعلى والادنى في العالم يومياً، الاثنين 12 اب 2019، ان 3 مناطق عراقية كانت ضمن العشر الاعلى في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر الموقع في جدول توضيحي ان جزيرة فيلكة في الكويت سجلت اعلى درجة حرارة في العالم وبلغت 50.2 مئوية تلتها مدينة خانقين العراقية التي سجلت 48.5 مئوية في الاربع والعشرين ساعة الماضية.

واضاف ان "مدينتي العمارة وتكريت حلتا بالمركزين الثامن والتاسع على العالم بدرجة حرارة بلغت 47 مئوية".

وتوقعت شبكة الرصد الجوي، اليوم، مرور مناطق بالعراق وسوريا بموجة حارة قادمة من تركيا اعتباراً من يوم غد.

وقالت الشبكة عبر صفحتها بموقع الفيس بوك ان "كتلة حارة تؤثر يوم غد على تركيا وشمال شرق بلاد الشام والعراق وسيكون هناك ارتفاع قياسي بدرجات الحرارة".

وارفقت الشبكة مخططا بيانياً يبين الجزء الاحمر والاحمر الغامق فيه امكان انتشار الموجة شمال ووسط العراق والتي تبين كذلك ان دولاً اوربية ستتأثر بها.

واشارت الشبكة من جانب آخر الى ان درجات الحرارة ستكون مطلع ايلول المقبل في العراق بحدود الاربعين مئوية فما دون فيما تبدأ بالانخفاض لمعدلات مقبولة اعتباراً من تشرين الاول.

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، تساقط زخات مطر في 3 مدن عراقية قبل نهاية الأسبوع.

وقال السلامي، عبر منشور على جداريته في موقع فيسبوك: "زخات مطر خفيفه خلال 48 ساعة القادمة يتوقع ان تطال مدن اربيل وشمال السليمانية وشمال شرق الموصل ودهوك".

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون سلام هادي، الإثنين، 12 آب، 2019، عن وجود سبب يتعلق بالبرنامج الحكومي، من الممكن ان يؤدي لأقالة وزراء بحكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من مناصبهم.

وقال هادي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم - بغداد

اعلن العراق ، الاثنين 12 اب 2019، رفضه اشراك اسرائيل بحماية مياه الخليج.

وأكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم في تغريدة على حسابه بموقع ( تويتر ) رفض بلاده مشاركة اسرائيل بتأمين سلامة الملاحة البحرية في الخليج.

بغداد اليوم - بغداد

حذر القيادي في ائتلاف النصر علي السنيد، الإثنين، 12 آب، 2019، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، من التفريط بـ ’’مكاسب’’، حققها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في المناطق التي تعرف اعلامياً بـ"المتنازع ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( 3 مناطق عراقية ضمن العشر الاعلى درجات حرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( 3 مناطق عراقية ضمن العشر الاعلى درجات حرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).