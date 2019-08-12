باعة اغنام يعتدون على كوادر امانة بغداد في المنصور غربي العاصمة

2019/08/12 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن تعرض كوادرها لاعتداء في منطقة المنصور غربي العاصمة .

وذكرت الامانة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "كوادر الامانة في بلدية المنصور، تعرضت لاعتداء من قبل باعة الاغنام المتجاوزين على الارصفة والشوارع العامة خلال حملة لازالتهم اليوم الاثنين".

واوضحت ان "الحملة استمرت رغم الاعتداء وتضمنت ازالة عدد من الحظائر ومصادرة اكثر من 50 رأس غنم وشملت عدة مناطق منها احياء الغزالية والعدل والخضراء والجامعة".

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