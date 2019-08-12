اتباع مرضى السكر لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يفيد تنظيم مستواه في الدم

2019/08/12 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت دراسة جديدة أن تناول نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص المصابين بداء السكرى النمط الثانى لأنه يعزز قدرتهم على تنظيم مستويات السكر في الدم.وتبرز النتائج المتوصل إليها في كلية الطب جامعة “واشنطن”، ونشرت في مجلة “مرض السكر”، أن الجانب الأساسى في علاج […]

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