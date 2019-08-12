2019/08/12 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرى اعدام الطاغية ..



نهاية تفتح معها ملف جرائمه البشعة (شاهد التفاصيل)

انتج حزب البعث المنحل ابشع طاغية عرفه العصر الحديث ، بعد ان اعدته

اجهزة مخابرات الدول العظمى ، للاستيلاء على العراق واخضاعه لسيطرته

بالبطش والقمع لثني ارادة العراقيين وعزمهم على التمسك

بمقدساتهم ، فهوى ذليلا ..



فيما عبدت دماء الشهداء الطريق للحرية

والكرامة.

تقرير: محمد الكعبي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذكرى اعدام الطاغية .. نهاية تفتح معها ملف جرائمه البشعة (شاهد التفاصيل)) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذكرى اعدام الطاغية .. نهاية تفتح معها ملف جرائمه البشعة (شاهد التفاصيل)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).