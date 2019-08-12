صحيفة تكشف عن اجراءات لتصفير ملفات العيساوي والعلواني

2019/08/12 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت صحيفة “العربي الجديد” مقربة من قطر، الاثنين، عن تسارع الإجراءات لتصفير ملفات عدد من السياسيين المطلوبين للقضاء في مقدمتهم رافع العيساوي وأحمد العلواني.

وقالت الصحيفة في تقرير لها تابعته “كلكامش برس” إن “إجراءات تصفير ملفات عدد من السياسيين أبرزهم رافع العيساوي، وأحمد العلواني المعتقل منذ سنوات بحكم قضائي، فضلاً عن شخصيات أخرى موجودة في تركيا، تتم بشكل متسارع”.

وأضافت، أن “ذلك يأتي بعد اتفاق سياسي على أهمية إعادة من جرى اقصاؤه بملفات قضائية تم افتعالها من قبل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي سخر القضاء لمصالحه لا سيما ما يتعلق باستهداف خصومه السياسيين”، مشيرة إلى أن “الشخصيات التي يجري التركيز عليها، منذ أيام من شأنها أن تعيد شيئاً من تماسك كتل سياسية عدّة فاعلة في الساحة العراقية، كائتلاف الوطنية وتحالف القوى العراقية”.

وبينت الصحيفة أن “عملية تصفير ملفاتهم وتمهيد إعادتهم ستكون من خلال الطعن بالأحكام التي اكتسبوها خلال فترة حكم المالكي، ومحاكمتهم مجدداً”، مشيرة إلى أن “القيادي البارز في تحالف القوى ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي بدأ بهذه الخطوات”.

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