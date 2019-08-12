الحشد الشعبي : مقتل ثلاثة من داعش بين ديالى وصلاح الدين

2019/08/12 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال إعلام الحشد في بيان له، إن "قوة مشتركة من الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع واللواء 21 في الحشد الشعبي نفذت، اليوم الاثنين، عملية أمنية في منطقة مطيبيجة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".وأضاف إعلام الحشد أن العملية اسفرت عن قتل ثلاثة عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي واعتقال آخر".انتهى.

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