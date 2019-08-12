من يحتاج نيمار أكثر.. ريال مدريد أم برشلونة؟

2019/08/12 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحديث عن نيمار أصبح الموضوع الرئيسي في عالم كرة القدم هذا الصيف، ولكن وجهته لم تتضح حتى الآن، فهو ما بين عودة لبرشلونة، أو انتقال "صادم" للغريم ريال مدريد.

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