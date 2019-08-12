اعتقال عناصر من ديوان الجند لــداعش في أيمن الموصل

2019/08/12 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال معن في بيان له إن "فوج طوارئ الشرطة التاسع التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين، ألقى القبض على اثنين من عناصر داعش الارهابية في حي المأمون في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".وأضاف معن، أن "أحدهما كان يعمل في ما يسمى بديوان الصحة، والثاني كان يعمل مقاتلاً في ما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على مدينة الموصل".انتهى.

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