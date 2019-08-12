وزير الخارجية العراقي يهاتف نظيره المصري

2019/08/12 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، ونظيره المصري، سامح شكري، عبر اتصال هاتفي اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية بين بلديهما وأزمات المنطقة....

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