الإتحاد الوطني يدعو الأطراف الكردستانية الى وحدة الصف

2019/08/12 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المكتب السياسي للاتحاد الوطني الأطراف السياسية الكردستانية الى وحدة الصف والكلمة لحل المشكلات الراهنة.وشددت المكتب في برقية تهنئة لمناسبة عيد الاضحى المبارك على ضرورة وحدة الصف بين الأطراف الكردستانية، متمنيا أن يصبح هذا العيد عاملا للتسامح والوئام وتعزيز السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بين جميع مكونات كردستان والعراق، .واضاف أن الوحدة والوئام بين […]

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