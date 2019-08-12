2019/08/12 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رغم ان القوانين الملكية العسكرية في بريطانيا تن على منع إطالة اللحى، وتمنع في سلاح الجو لأسباب عدة منها ما هو تاريخي ومنها ما هو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلاح الجو الملكي البريطاني يسمح لمنتسبيه بإطلاق لحاهم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلاح الجو الملكي البريطاني يسمح لمنتسبيه بإطلاق لحاهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).